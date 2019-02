Le Center Parc de l'Ailette ouvre ses portes après six mois de travaux

.@centerparcsfr s’offre une nouvelle jeunesse sur le domaine de l’Ailette et rayonne dans la Région ! 480 emplois, c’est une chance pour le laonnois et la Région. Le #tourisme dans les @hautsdefrance peut d’avantage profiter des retombées de Center Parcs : #AuTravail ! pic.twitter.com/jQA4M9nuu5 — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 7 février 2019

Avec ses quelques 4000 lits, le parc représente une manne financière en termes d'afflux de touristes et de taxe d'habitation. Il est un employeur important pour la région. Filiale de Pierre et Vacances, numéro un de la résidence de loisirs en Europe, le Center Parcs de Chamouilles dans l'Aisne est le troisième village français. Construit sur 84 hectares, il a ouvert ses portes en 2007. il y a six mois, le parc a entamé des travaux de rénovation. Il compte 861 cottages rénovés tranche par tranche depuis 2016. L'étanchéité de L'Aqua Mundo a elle aussi était entièrement refaite. Des travaux financés par la garantie décennale. Avec ce relooking le Center Parc espère dépassé les 70% de son taux de remplissage. Le 7 février le président du Conseil régional s'est rendu au Centre Parc de l'Ailette pour son ouverture.