Château-Thierry : une fillette recherchée dans la Marne, elle a voulu porter secours à sa petite soeur tombée à l'eau

Jeudi 6 février, les secours de l'Aisne ont reçu un appel vers 16h48 pour une petite fille de 8 ans tombée dans la Fausse Marne dans le centre-ville de Château-Thierry, Quai Dupuis Delizy.Selon les sapeurs-pompiers, l'enfant serait partie voir les cygnes dans l'eau avec ses deux sœurs âgées de 4 ans et 7 ans, pour leur donner du pain. Les petites filles sortaient de leur école située non loin du Quai Dupuis Delizy, l'école des Filoirs.La plus jeune des sœurs est tombée dans l'eau, celle qui est âgée de 8 ans a voulu lui porter secours, elle a été emportée par le courant. Un témoin sur place a fort heureusement empêché la troisième soeur âge dé 7 ans de sauter dans l'eau pour récupérer sa sœur. D'importants moyens ont été déployés pour la retrouver. Des spécialistes sauveteurs, 12 plongeurs, des chiens qui ont la faculté d'identifier une personne en milieu aquatique ainsi qu'un hélicoptère venu de Paris.Malgré tout ce dispositif, les recherches n'ont rien donné. Les opérations pour retrouver la jeune victime se sont terminées vers 22 heures. La petite fille âgée de 4 ans était en hypothermie, elle a été hospitalisée. Ce vendredi matin, les recherches se poursuivent sur les berges. Une cellule psychologique a été mise en place pour les élèves de l'école Filoirs.