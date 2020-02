Château-Thierry : les parents de la fillette tombée dans la Marne demandent la reprise des recherches

Honor-Marie a disparu depuis trois semaines. Le 6 février, en fin d’après-midi, la fillette de 8 ans a été emportée par le courant de la Marne en essayant de sauver sa petite sœur, elle-même tombée à l’eau. L’enfant de 4 ans a pu être sauvé mais Honor-Marie est toujours portée disparue. "Nous n’avons pas de nouvelles, on ne voit personne sur le terrain, commente Victor, un membre de la famille. Nous de notre côté on a fait les bords de la Marne en espérant retrouver l’enfant quelque part mais malheureusement nous n’avons pas de nouvelles".Pour Valcia Bimbakila-Toundé, la mère de la fillette, l’attente est insupportable : "C’est très dur et c’est insupportable. Je demande qu’on m’aide et qu’on accorde une dernière chance à ma fille. Elle est peut-être accrochée quelque part".Au moment de la disparition, d’importants moyens de recherche ont été déployés : hélicoptère, plongeurs ou encore patrouilleurs à pied. Mais la rivière en crue a rendu les recherches difficiles. Aujourd'hui, les proches de la victime demandent aux autorités de les relancer."Aujourd’hui avec l’accalmie, on voit que le soleil revient et qu’il y a une décrue. On aimerait en profiter" précise Ernest Toundé, l’oncle d'Honor-Marie.La famille de l’enfant déplore une absence de communication avec les services de la sous-préfecture. Elle envisage d'organiser une marche pour appuyer sa demande. Contactées, les autorités préfectorales n'ont pas souhaité s'exprimer à ce sujet.