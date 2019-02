10 artisans boulangers de Château-Thierry vous proposent la baguette suspendue

Château-Thierry : CV sur des sets de table

Un reportage de Eric Henry, Rémi Vivenot et Stéphane Picard Intervenants : Didier Delamotte client; Karl Malette gérant de la brasserie le Saint-Jean Karine Baudin demandeuse d'emploi Nathalie Redouté Présidente du Lions club de Château-Thierry et de la Vallée de la Marne

Le Lions Club de Château-Thierry Vallée de la Marne, en partenariat avec les artisans boulangers loacaux, le Secours Populaire et la ville de Château-Thierry, lance une grande opération solidaire : la baguette solidaire Castelle, un produit de première nécessité.Le principe est simple : payer une baguette d'avance, qui sera ensuite offerte au Secours Populaire. Inspirée du fameux café suspendu, c'est une action de proximité.les 10 artisans boulangers sollicités ont immédiatement accepté de participer à cette oépation et se sont engagés à livrer les baguettes au Secours Populaire le jour des distributions alimentaires, à partir du mois de Mars.L'initiatrice de cette opération s'appelle Nathalie Redouté, elle est membre du Lions Club de Château-Thierry , elle est aussi bénévole au Secours Populaire. "Je voulais faire le lien avec les deux, acheter une baguette d'avance c'est modeste et on sait ou ça va. Tous les boulangers que j'ai démarché ont dit oui. On envisage ensuite d'étendre cette intitiative à l'arrondissement de Château-Thierry".Nathalie n'en est pas à sa première action de solidarité, elle avait en 2017, lancé une autre action de solidarité pour les demandeurs d'emploi, "des CV sur les sets de table de restaurants". À Château-Thierry et ses alentours, des CV ont été imprimés sur plus de 12000 sets de table installés dans les restaurants pour séduire d'éventuels chefs d'entreprises. Sur chaque set, il y avait plusieurs mini CV différents. 25 établissements avaient participé à l'opération.