Aisne : un surveillant de la prison de Château-Thierry agressé par un détenu

Un détenu a agressé un surveillant, mardi 5 mars, au centre pénitentiaire de Château-Thierry, dans l'Aisne. La victime a été touchée au cou par une lame artisanale. Sorti de l'hôpital dans l'après-midi, le gardien de prison est rentré avec 13 points de suture à la gorge et a reçu 9 jours d'ITT.



Selon des sources syndicales, le détenu serait Abdallah Boumezaar, condamné en 2015 à la réclusion criminelle à perpétuité assorti de 30 ans de sûreté. En 2012, il avait commis un double homicide sur des gendarmes à Collobrières, dans le département du Var.



La directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille, Valérie Decroix, interrogée par l'AFP, ajoute que l'agresseur souffrait de "troubles d'ordre psychologique". Il était placé à l'isolement. Ayant demandé à se rendre à la douche, menoté et escorté par deux gardiens, il a néanmoins réussi à agresser l'un d'entre eux.



Le détenu a été placé en quartier disciplinaire, et devrait être bientôt mis en garde-à-vue. Une enquête a été ouverte.



Suite à cet acte, les syndicats de surveillants du centre ont indiqué qu'ils se mobiliseraient jeudi 7 mars pour pointer du doigts les nombreuses agressions dans les prisons.

A lire aussi