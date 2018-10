Un boulanger de Château-Thierry primé pour la meilleure baguette tradition des Hauts-de-France

Ludovic fait la meilleure baguette de tradition française des Hauts-de-France, un titre qui récompense des années de travail. Après une place de second au niveau départemental, il a participé au premier salon des métiers de bouche à Lille HORESTA. Chacun des départements de la région était représenté. Chaque participant devait réaliser une quarantaine de baguettes sur deux jours et 6 heures d'épreuve.«Il fallait respecter un cahier des charges très stricte», souligne Ludovic «nous étions notés sur 120 points». La baguette devait mesurer 50 cm et peser 250 grammes. Le prix a été décerné par un panel de jury prestigieux avec notamment Pascal Tepper le meilleur ouvrier de France.«C'est la baguette de notre magasin qui a été récompensée». Pascal est installé à Château-Thierry depuis quatre ans : «J'utilise de la farine de tradition française». Et pour obtenir ce résultat Ludovic en revanche ne livre pas ses secrets de fabrication. L'artisan boulanger se prépare maintenant pour le titre national. Toutes les régions françaises seront présentes au mois de mai prochain à Paris pour concourir. Le titre 2018 a été remporté par un boulanger de la Réunion. Ludovic espère être sur le podium.