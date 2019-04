Le centre-ville de Château-Thierry passe à la limitation à 30 km/h

Harmoniser la réglementation

Autre exemple dans la Somme

De plus en plus de communes limitent la vitesse à 30 km/h dans leur centre-ville. A, la mesure est en vigueur depuis le 1er avril. "Vu la diversité des usages de la chaussée, entre les voitures, les vélos, l'arrivée des trottinettes et les piétons, toutes les villes vont être amenées à avoir ce type de zone", fait remarquer Sébastien Eugène, maire (Mouvement Radical Social Libéral) de Château-Thierry. Cette décision a aussi pour but de remédier auxen dehors des heures d'affluence et de renforcer la sécurité, notamment aux abords des écoles.Il s'agit également d'harmoniser les limitations de vitesse dans le centre-ville. "Des segments du coeur de ville étaient déjà limités à 30 km/h mais ils ne permettaient pas aux automobilistes de savoir quand ils rentraient ou sortaient d'une zone 30", explique le maire. Et à certains endroits, la limitation n'était pas forcément cohérente. Par exemple, leétait limité à 50 km/h. A Brasles, où il devient l’avenue de Château Thierry, l'axe routier est limité à 30 km/h. La réglementation devrait donc être maintenant plus claire pour les automobilistes.Selon le maire, des habitants sont très contents de cette nouvelle mesure mais certains n'en voient pas l'utilité pour l'instant. "La difficulté c'est que souvent, on est content que la vitesse soit limitée devant chez soi, mais dès que c'est ailleurs ça ne plait pas forcément car en tant qu'automobiliste, on veut aller vite", souligne Sébastien Eugène.A Domart-sur-Luce, dans la Somme, certains habitants à proximité de la D934, sur l'axe Roye-Amiens, ont vu le passage à 30 km/h comme une nécessité. Sur cette route très fréquentée, les vibrations causeraient des fissures dans les murs des maisons riveraines, sans compter les nuisances sonores. Aussi le maire de la commune, Frédéric Binet a pris une décision radicale et a fait remplacer en janvier tous les panneaux 50 km/h par des panneaux 30 km/h, sans l'aval du conseil départemental et de la préfecture. Cette décision pourrait d'ailleurs être annulée par le tribunal administratif.A Beauvais, la municipalité a elle sauté le pas depuis bientôt cinq ans. Un arrêté a été pris en juin 2014 pour limiter la vitesse sur 35 km de voirie sur les 200 km que compte la ville afin de réduire la pollution et améliorer la sécurité en centre-ville.