Château-Thierry choisie par le ministère de la culture pour la fête de la musique 2018

une action de pratique musicale réalisée dans le cadre scolaire ;

un moment de musique participative avec le public ;

un première partie assurée par un groupe émergent ;

un concert de clôture avec un artiste confirmé.

Le traditionnel concert au Palais Royal organisé pour la Fête de la musique chaque 21 juin n'aura pas lieu en 2018. Sur décision de Françoise Nyssen, la ministre de la culture, il sera remplacé par un concert dans 6 villes de France autour d'artistes locaux : Château-Arnoux-Saint-Auban (Alpes-de-Haute-Provence), Verdun (Meuse), Château-Thierry (Aisne), Marsillargues (Hérault), Pacy-sur-Eure (Eure) et Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) et Château-Thierry dans l'Aisne.Les villes choisies sont installées dans des "territoires emblématiques de notre pays (ruralité, espace péri-urbain, quartier politique de la ville, ville moyenne)", est-il précisé sur le site du ministère de la culture Chaque commune devra présenter un projet articulé autour de 4 axesSelon Jacques Krabal, ancien maire de la commune et député LREM de la 5ème circonscription de l'Aisne, "la Ministre a été impressionnée par la dynamique de la ville en faveur de la culture et des musiques actuelles autour de la Biscuiterie", la scène phare de la ville.La municipalité de Château-Thierry a un peu plus de 2 mois pour présenter son projet.