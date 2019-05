Disparition inquiétante : un homme de 85 ans recherché à Chézy-sur-Marne

Un homme de 85 ans est porté disparu depuis le départ de son domicile de Chézy-sur-Marne, le 20 mai vers 13h30. C'est son épouse qui a donné l'alerte le soir vers 21h45, ne le voyant pas rentrer chez lui dans la soirée. Il serait parti sans papiers d'identité et téléphone portable.



Depuis le signalement, les gendarmes sont à pied d'oeuvre pour retrouver le disparu. Appuyés par un hélicoptère du groupement d'Amiens et la brigade cynophile de Chantilly, ils ont continué les recherches jusqu'à 3 heures du matin dans la nuit du 20 au 21 mai. Les recherches ont repris ce jour, et les forces de l'ordre comptent se concentrer sur deux grottes de la commune dans l'après-midi.



L'homme disparu est "costaud", d'une taille d'à peu près 1,70 m, les cheveux blancs et les yeux bleus. Au moment de sa disparition, il portait un jeans, un gilet vert foncé et une veste à carreaux.