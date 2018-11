Inauguration d'un mémorial à Château-Thierry pour se souvenir des victimes des attentats de Paris, du 13 novembre 2015

Inauguration mémorial à Château-Thierry (02)

Le maire de Château-Thierry, dans l'Aisne, Sébastien Eugène, a souhaité une œuvre en hommage aux victimes civiles et militaires des attentats du 13 novembre 2015. C'est un arbre meurtri qui accouche d’un nouvel arbre plus fort…un symbole installé en bords de Marne. Son nom : « Écorces ». C'est une sculpture de 4, 60 m de haut en acier poli et inoxydable.Une oeuvre dessinée par Nicolas Grun et Pierre Lauren, 2 architectes plasticiens, basés à Strasbourg. La commune avait examinées 20 candidatures avant de choisir cet oeuvre dédiée aux victimes des attentats du Bataclan. "Ecorces" a été fabriquée dans une chaudronnerie de Château-Thierry, dans l'Aisne.