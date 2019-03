Menaces de fermeture de l'usine Greenfield à Château-Thierry : une offre de reprise déposée

Incertitudes pour le site de Château-Thierry

Rencontre avec les salariés de chez Greenfield pour préparer les arguments pour défendre l'usine #Greenfield avant la décision du tribunal de Nanterre de mercredi pic.twitter.com/QIrsWUjrSH — Jacques Krabal (@JKrabal) 2 mars 2019

Trois sites de production français du papetier Arjowiggins ont étédont l'usine Greenfield à Château-Thierry, dans l'Aisne. Si cette reprise avait sucité des "manifestations d'intérêt" à la mi-janvier , c'est maintenant confirmé : le groupe THLF a déposé une offre de reprise, ce samedi 2 mars.Elle concernequi avaient toutes été placées en redressement judiciaire, avec. "On est content qu'il y ait une offre, même s'il y aura de la casse sociale, c'est sûr. On va étudier le dossier avec notre avocat Thomas Hollande", a déclaré Laurent Trudel, délégué syndical CGT à l'usine de Bessé-sur-Braye, dans la Sarthe, et la plus importante des trois avec près de 600 emplois.Le groupe THLF pourrait reprendre un peuet environ, près du Mans, qui compte 310 employés, d'après la même source, qui, à Château-Thierry. "Ce sont des gens connus, c'est un groupe de papetier qui tient la route : ils ont déjà repris et redressé des boîtes,", a ajouté le syndicaliste, même si les salariés de l'Aisne restent dans le flou.Lundi matin,avec les délégués syndicaux des trois usines menacées, les administrateurs judiciaires et des représentants du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), selon la même source.Une réunion d'information du personnel doit ensuite se tenir mardi à Bessé-sur-braye, village de 2 200 habitants à une heure de voiture du Mans, de Tours et de Blois, pour lequeld'après plusieurs syndicalistes et employés. Le 28 février, une manifestation pour la défense de l'usine avait attiré 400 personnes dans cette commune de la Sarthe, tandis qu'une précédente le 20 février avait elle réuni environ 500 personnes au Mans.