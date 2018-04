Un rallye emploi alternance à Château-Thierry

Une cinquantaine de jeunes de la mission locale de Château-Thierry se sont inscrits pour le premier rallye emploi alternance. Le plus jeune a 17 ans. Encadrés par des adultes, ils vont former des équipes de 3 à 4 participants pour démarcher les entreprises de leur secteur géographique et dénicher des opportunités d'emploi.



Ces dernières ne sont pas prévenues de leur passage. Le principe de ce rallye a été expliqué toute la semaine aux jeunes. L'expérience a déjà était menée avec succès dans le Soissonnais.