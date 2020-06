A Chauny, dans l'Aisne, le centre d'appel Euro CRM a brutalement licencié ses 137 salariés

L'activité venait tout juste de reprendre après la pandémie. Mais début, les 137 salariés du centre d'appel Euro CRM de Chauny dans l'Aisne ont appris brutalement que leur entreprise fermait ses portes. "J'ai eu un coup de fil de ma maman qui m'a appris qu'on était licenciés. Ça a été un coup de massue. Au début, je n'y croyais pas. Je trouve que ça n'a pas été bien fait", raconte Jessica Chaufouraux, salariée d'Euro CRM.

A Chauny depuis 15 ans



L'entreprise est en cessation de paiement. Les salariés, essentiellement des femmes, n'ont pas reçu leurs salaires de mai, plongeant certains dans la difficulté. "Vous faites comment pour vous nourrir ? Parce que les factures, elles ne vont pas attendre. Et les banques non plus, s'énerve Prudence Momha, salariée d'Euro CRM. Du coup, on fait comment ? C'est ça la question. On n'a pas de billes. On n'a pas d'informations. Rien, rien, rien"



Euro CRM s'était implanté à Chauny en 2005.

En difficulté depuis 2016

Elle réalisait des démarchages téléphoniques au profit de fournisseurs d'énergie, de sociétés d'assurances. "La société a quand même financièrement eu beaucoup de mal depuis 2016, explique Angélique Moreau, déléguée C.F.D.T. de l'entreprise. Le covid a un petit peu aidé. Mais ce n'est pas dû qu'à la crise du covid". La forte concurrence pourrait expliquer ses difficultés.

Faute d'espoir de poursuite de l'activité, les autorités tentent de trouver des solutions pour reconvertir les employés. Le député LREM de la circonscription Marc Delatte a reçu les représentants des salariés. Il entend fédérer les acteurs de l'emploi pour leur trouver des perspectives avant la pause estivale : "l'important, c'était de nommer un administrateur pour les créances mais surtout pour le versement des salaires. Puis, ensuite l'Etat accompagnera .Les services de la préfecture sont prévenus. J'ai aussi fait un courrier au ministère".



Nous ne sommes pas parvenus à joindre la direction d'Euro CRM pour en savoir plus. Le groupe possèderait encore un site à Lisieux, mais aussi plusieurs centres d'appels à l'Ile Maurice et à Madagascar.