Chauny : le fils utilisait frauduleusement la carte bancaire et les chéquiers de sa mère

Une femme de 70 ans a déposé plainte à la gendarmerie de Chauny, après avoir constaté que sa carte bancaire et ses chéquiers ont été utilisés frauduleusement. Les gendarmes ne tardent pas à découvrir que l'auteur de ces méfaits n'est autre que le fils de la victime. L'homme âgé d'une trentaine s'est servi de la carte bancaire et des chéquiers de sa mère depuis 2017 pour effectuer des achats (nourriture, outils informatiques, mobilier, vêtement). Le préjudice s'élève à 19 200 euros.



Les enquêteurs ont remonté la piste du fiston en effectuant des recherches auprès des commerçants et vendeurs et s'aperçoivent que les objets sont acheminés chez lui. La perquisition à son domicile confirme leurs recherches.



Il répondra de ses actes le 30 août devant le tribunal correctionnel de Laon.