La Chips Française un produit made in Picardie

André et Etienne, tous les deux âgés de 32 ans se sont connus sur les bancs de l'école. Les deux amis sont aussi de bons vivants qui aiment les apéros. Il y a deux ans, ils ont voulu reprendre un commerce, mais cela ne s'est pas fait. André a travaillé 7 ans dans une entreprise qui produisait des semences et Etienne vient de la grande distribution. Outre leur passion pour la bonne nourriture et la convivialité des apéros, ils ont aussi en commun d'être des fils d'agriculteurs.Les deux compères ont choisi une pomme de terre qui se prête à une transformation en chips, la Lady claire produite dans la ferme familiale à Coquerel en Picardie, il faut savoir que toutes les pomme de terre ne le sont pas, pour diverses raisons dont la conservation. Et pour le sel, ils ont opté pour celui des 2 Caps (Cap gris-nez et Cap blanc-nez) un autre produit des Hauts-de-France. "au début on voulait faire des frites fraîches, mais la chips correspondait à notre image de bons vivants". "Quand nous étions étudiants" raconte André, "nous recevions beaucoup d'amis pour les apéros, j'aimais cuisiner, je faisais des chips avec ce que j'avais comme matériel sous la main. Mes chips étaient épaisses et appréciées de nos convives. C'est comme ça qu'est venue la recette d'aujourd'hui".Pour l'instant André et Etienne n'ont pas encore leur propre machine, le fameux chaudron indispensable à une bonne cuisson de la chips artisanale. Ils l'attendent pour 2020, et il doit venir d'Espagne. En attendant de s'installer dans un corps de ferme à Saint-Aubin dans l'Aisne. Ils ont déjà produit 5 000 paquets aux couleurs du drapeau français, qu'ils ont distribué sur Saint-Quentin, Chauny et Soissons."Les retours sont hypers positifs, on nous dit qu'elles sont moins salées et qu'elles ont le goût de la pomme de terre" souligne André.