En raison des conditions météorologiques, chutes de neige et verglas la Région Hauts-de-France a décidé prendre des mesures de sécurité et de suspendre, pour ce mardi 6 janvier les transports scolaires et interurbains dans l’Aisne, l’Oise et l’est de la Somme.Des retours anticipés doivent être mis en place le plus rapidement possible pour les élèves partis en car ce matin.Cliquez ICI pour suivre l'évolution du trafic dans la région.