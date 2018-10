Concept 1900 des carrousels made in Aisne à Saint-Gobain qui s'exportent dans le monde entier

Concept 1900 une success story picarde

Depuis plus de 30 ans les Carrousels Concept 1900 sont réalisés et fabriqués dans les ateliers de la manufacture des glaces de Saint-Gobain dans l'Aisne. Des modèles uniques réalisés avec un savoir-faire qui s'arrache à l'international.Les carrousels de la société Concept 1900 sont présents dans le monde entier, aussi bien en Asie, qu'au Moyen-Orient ou en Europe. Disneyland Paris, Le Puy du Fou ou encore le Parc Astérix et bien d'autres lieux d'attractions et de loisirs ont fait appel à Concept 1900. À l'origine de cette aventure, un ancien cavalier professionnel, Philippe Legrain. Dans les années 80, il se lance dans la création et la décoration de chevaux de bois, avant de produire ses propres carrousels dans les anciennes usines de Saint-Gobain. Très vite, le succès est là. Le marché est porteur, la demande en manèges est en pleine forme. L'entreprise de 50 salariés exporte 80 % de ses manèges. Leur secret des répliques de manège Bailleul. « Le bois des carrousels a été récupéré pour être brûlé pendant la guerre. On ne trouve plus de manèges d'origine. Monsieur Legrain a eu la bonne idée de faire des copies des pièces Bailleul qui existent. Il a fait notamment celle de chevaux anciens. Nous sommes aujourd'hui un patrimoine vivant. Nous travaillons avec 80 sous-traitants français pour les matières premières dans nos neufs ateliers», confie Inna Legrain. Un mécanisme qui tourne comme une horloge bien réglée. Avec des salariés qui sont formés pour produire des manèges dans le respect des normes de sécurité, des métiers très encadrés. L'entreprise doit s'adapter aux spécificités réglementaires de chaque pays.La petite société axonaise a un seul produit les carrousels, elle n'a pas de filiale dans le monde et c'est peut-être cela qui fait sa réussite et lui donne toute sa valeur. Une quinzaine de manèges sortent par an de ses ateliers. Et chaque manège est unique. Un travail artisanal de A à Z, sculpture, décoration «on tient compte pour chaque carrousel du pays et de l'endroit où il sera implanté», explique Inna Legrain. Concept 1900 a maintenant un réseau de clients qui leur sont fidèles.70 % de sa production est destinée à l'exportation. Elle a d'ailleurs décroché le trophée Leadexport en 2017 à Arras. Une récompense qui vient saluer les meilleures entreprises exportatrices de la région.« On a actuellement de nombreux projets à l'étranger, on a un contrat pour 15 parcs en Chine d'ailleurs, nous avons embauché un Chinois, il a rejoint notre service de commerciaux. La Russie nous a aussi ouvert ses portes, les pays du Golfe, Dubaï organise un salon en 2020 et nous avons proposé aux entreprises de présenter leurs produits sur nos manèges plutôt que dans des stands. Les Etats-Unis sont intéressés par nos carrousels, la semaine prochaine, je vais au Mexique pour négocier des contrats », raconte Inna Legrain.