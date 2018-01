Contrôle technique, vitesse réduite sur les départementales : la colère des motards

"Il y a d'autre solutions que de rouler à 80 km/h !", lance un manifestant exaspéré. "On a des voitures qui roulent de mieux en mieux, et on réduit de plus en plus la vitesse." Comme lui, 150 usagers de la route, motards ou automobilistes, sont venus protester à Laon contre la politique routière du gouvernement. "Au lieu de faire des conneries comme ça, ils feraient mieux de réparer les routes !", s'exclame un autre.Sur leurs motos ou au volant de leurs voitures, les manifestants ont fait un maximum de bruit pour se faire entendre du gouvernement. "Il y a le contrôle technique aussi, c'est tout un ensemble, c'est un gros ras-le-bol", explique un motard.Ça ne vous aura pas échappé, à partir du 1er juillet prochain, la vitesse maximale sur les routes départementales passera de 90 à 80 km/h, et le contrôle technique sera bientôt durci. Des mesures jugées inefficaces par certains.Les organisateurs du mouvement axonnais envisagent même de créer une association afin de porter leur mouvement.