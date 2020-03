Coronavirus : 212 cas en France dont 6 dans l'Aisne et 91 en lien avec les 2 premiers contaminés de l'Oise

6 cas identifiés dans l'Aisne

Selon un dernier bilan du ministère de la Santé, le nombre de personnes contaminées par le coronavirus Covid-19, en France passe de 191 à 212, soit 21 de plus qu'hier. Douze sont guéris et quatre personnes sont décédées, précise Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé.91 cas disséminés sur l'ensemble du pays suite à des déplacements, ont un lien avec les deux premiers contaminés du département de l’Oise.L’Oise compte toujours deux personnes décédées.Après le décès du professeur de Crépy-en-Valois, la dernière victime est une dame de 89 ans testée positive post-mortem à l’hôpital de Compiègne.Avec 212 personnes infectées par le coronavirus ce mardi 3 mars, l’Oise est considéré comme l’un des principaux foyers épidémiques du coronavirus. Afin de freiner sa propagation, les établissements scolaires de neuf communes du département sont fermés depuis lundi 2 mars.Sont concernées les communes de Creil, Nogent-sur-Oise, Villers-Saint-Paul, Montataire, Crépy-en-Valois, Vaumoise, Lamorlaye, Lagny-le-Sec et La Croix-Saint-Ouen, toutes situées dans le sud-est de l'Oise.À Creil, la mairie a décidé de fermer les crèches, écoles de sport et de danse, salles de concert et théâtres.La liste de ces communes est vouée à évoluer en fonction de la situation épidémique, réévaluée chaque jour.Au 3 mars, six cas de personnes testées positivement au coronavirus COVID-19 ont été recensées dans l'Aisne.Le premier cas a été constaté dimanche 1er mars. Il s’agit d’une personne récemment revenue de Vénétie en Italie. Elle habite Origny-en-Thiérache.Elle a été hospitalisée au CHU d'Amiens. Son conjoint et ses deux enfants ont également été pris en charge. Lundi 2 mars, la préfecture de l'Aisne assure que son état s'est amélioré sensiblement.Les autres membres de sa famille ont fait l’objet de consignes de confinement à leur domicile. L’identification des éventuelles personnes avec lesquelles cette patiente aurait pu être en contact rapproché est en cours comme l'identique la préfecture de l'Aisne sur sa page Facebook.Un deuxième cas a été identifié en fin d'après-midi lundi 2 mars. Il s'agit d'une personne travaillant dans l'Oise. Elle fait actuellement l'objet d'un suivi, ainsi que la famille. Selon la préfecture de l'Aisne, son état n'inspire pas d'inquiétude particulière.Un troisième cas a également été observé hier plus tard dans la soirée, et concerne aussi une personne travaillant dans l’Oise. Son état n’inspire pas non plus d’inquiétude.Deux autres cas ont été constatés aujourd’hui et sont pris en charge au centre hospitalier de Soissons.Un cas a également été confirmé cet après-midi, pris en charge au centre hospitalier de Laon.L’Agence régionale de santé Grand Est a fait état du cas de deux personnes originaires de l’Aisne et actuellement prises en charge au CHRU de Nancy. L’un des cas ne présente pas d’inquiétude, l’autre est plus préoccupant mais stable.