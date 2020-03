Coronavirus : dans l'Aisne, 867 amendes dressées depuis le début du confinement

254 personnes verbalisées en 24 heures

Depuis mardi 17 mars, il n'est désormais plus possible de circuler librement. Les mesures de confinements liées à l'épidémie de coronavirus imposent que chacun reste le plus possible chez soi.Si les déplacements sont indispensables, chaque personne doit être munie d'une attestation soit en version imprimée soit recopiée à la main. Cette attestation doit être renouvelée pour chaque déplacement. Pour ceux qui sont dans l'obligation d'aller travailler, un justificatif de déplacement professionnel rempli par l’employeur suffit.Dans le département de l'Aisne, depuis l'instauration du confinement mardi 17 mars, les gendarmes et policiers ont dressé 867 contraventions. 254 personnes ont été verbalisées sur la journée de dimanche 22 mars. Rappellons que désormais l'amende est de 135 euros pour ceux qui ne respecteraient pas les consignes."L'engagement des forces de l'ordres n'a qu'un seul objectif : permettre de sortir le plus vite et le moins gravement de cette épidémie en cassant la propagation du coronavirus", indique le préfet de l'Aisne Ziad Khoury.Depuis samedi 21 mars, l’accès aux parcs, jardins, espaces forestiers, cheminements des berges de rivières, fleuves, lacs et plans d'eau artificiels, est interdit par arrêté préfectoral.