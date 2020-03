Coronavirus : un centre d'hébergement pour sans domicile malades en préparation à Chamouille dans l'Aisne

Un site adapté

Le problème du confinement des SDF

La mise en œuvre du confinement est compliquée. Nous accueillons de grands marginaux, il y a la promiscuité, ils ont des habitudes de vie, de se balader en ville, il y a des problèmes d'alcool. Ils ne comprennent pas qu'on leur demande de ne pas sortir".

"La mise en œuvre est encore en cours de finalisation et des choses peuvent évoluer", nous fait savoir le service communication de la Préfecture de l’Aisne. Cette dernière juge prématuré de s’exprimer sur le sujet. Pourtant dès demain matin, une visite de travail doit avoir lieu sur le site de la base nautique "Cap’Aisne" à Chamouille. Elle réunira les différents acteurs du dossier. Ce rendez-vous devrait permettre de confirmer le choix du site pour devenir un centre d’accueil pour des personnes sans domicile atteintes du coronavirus.La Croix rouge française, ne souhaite pas non plus répondre aux questions. Son service communication se borne à préciser qu'il s'agirait d'un "centre de resserrement" comme plusieurs ont ouvert ces jours derniers dans le pays. Ces centres sont à destination de SDF contaminés par le coronavirus mais dont l’état ne nécessite pas une hospitalisation. Les autorités prévoiraient d'en ouvrir un par région, voire plus.La base nautique "Cap Aisne", située au bord du lac de l'Ailette, juste à côté du Center Parcs de l’Aisne, présenterait des atouts pour réaliser cette volonté. Actuellement privée d’activité, sa localisation et ses équipements seraient tout à fait adaptés, juge Philippe Timmerman, Conseiller départemental de l’Aisne et responsable du syndicat mixte qui gère le site. Il confirme que sa mise à disposition est actée par le Conseil départemental. "Nous avons sur place 3 hébergements d'environ 30 places chacun, ce qui ferait une capacité potentielle de 90 à 100 lits", explique-t-il.Contacté, le Maire de Chamouille, Francis Léauté regrette d’avoir appris la nouvelle ce vendredi matin par la presse. "Je n’étais pas informé. Depuis, j’ai reçu un mail du directeur de Cap Aisne". Finalement, l’élu sera lui aussi convié ce samedi matin à la réunion de travail sur le site.Le but de ces centres serait de favoriser la prise en charge des personnes sans domicile dans le contexte du confinement. Freddy Grzeziczak, Maire-adjoint de Saint-Quentin en charge des affaires sociales et des solidarités connaît ce problème. Il le constate notamment au niveau du centre Hilaire Cordier qui accueille des SDF à Saint Quentin.

Dans ce contexte l’apparition d’un cas de coronavirus viendrait bouleverser l’équilibre de la structure. Si le choix de Chamouille est confirmé, sa réalisation serait imminente, les autorités évoquent le milieu de semaine prochaine.