Coronavirus : des collégiens de Vailly-sur-Aisne écrivent aux personnels soignants pour les remercier

"C'est fait avec les moyens du bord"

La lettre d'Emma avant les corrections de son professeur.

lettre de remerciement aux personnels soignants lettre de Valentin, 10 ans / © A. Grantot Valentin, 10 ans, présente sa lettre de remerciement aux personnels soignants / © A. Grantot

C'est un fait avéré, le Covid-19 touche peu les enfants et quand c'est le cas, la maladie s'avère le plus souvent bénigne.De fait, au début de l'épidémie, certains avaient du mal à respecter les gestes barrières, notamment au sein des établissements scolaires.C'est en tous cas ce qu'a constaté un professeur documentaliste du collège Alan Seeger de Vailly-sur-Aisne.Dans cette commune rurale, dès le début du confinement, les enseignants ont mis en place une continuité pédagogique. Une opération complexe mais indispensable pour maintenir le lien entre la documentaliste et ses 68 élèves de 6ème.L'idée lui est alors venue de leur donner un travail de rédaction pas comme les autres."J'apprends aux élèves à tirer parti de tout pour en tirer un enseignement. Je les avais déjà sensibilisés au fait d'écrire pour quelqu'un d'autre. Là, dès qu'on a été confinés, je leur ai demandé d'écrire une lettre pour remercier les personnels soignants afin qu'ils comprennent qu'eux, sont en première ligne".Aussitôt rédigées, les premières missives sont renvoyées au professeur pour les corrections.Tous n'ont pas encore répondu. Certains ont besoin d'être guidés par téléphone."C'est fait avec les moyens du bord, souligne l'enseignante. On est dans l'Aisne, il y a beaucoup d'enfants défavorisés. Certains n'ont pas de tablette ou d'ordinateur. Ils m'envoient des photographies de la lettre, c'est assez compliqué".À ce jour, une vingtaine de lettres ont déjà été écrites par des élèves très inspirés.Comme ses camarades, c'est au fil du temps qu'Emma a pris conscience de ce qu'il se passait. "Vu qu'il y avait beaucoup de morts, je voulais donner du courage pour les infirmières. Ça doit être dur. C'était aussi pour dire merci".Après sa lettre adressée aux personnels soignants, la fillette souhaiterait maintenant aller directement les voir à l'hôpital pour les remercier. Mais ça, évidemment, ce n'est pas encore pour tout de suite."Ce n'est pas de la grande littérature mais ça a le mérite de révéler des sentiments sincères émanant de leur coeur", s'émeut la documentaliste.Valentin a 10 ans. Diabétique, il est confiné chez lui depuis le 6 mars, bien avant ses petits camarades. S'il a plus de mal à s'exprimer avec les mots, son message n'en est pas moins authentique."Je les ai remerciés. Je leur ai dit que j'étais diabétique depuis 3 ans. Tous les jours, ils se lèvent tôt pour soigner les malades du coronavirus".

Après l'exercice d'écriture, viendra le travail de lecture. Les collégiens devront lire leur lettre et soumettre l'enregistrement à leur professeur.