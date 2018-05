Le corps d'un enfant de 9 ans retrouvé à Le Hérie-la-Viéville

© France 3 Picardie/Rémi Vivenot



Ce sont les gendarmes qui ont découvert le corps du jeune garçon vers 23h dans la cour d'une maison abandonnée dedans l'Aisne. C'est dans ce village que l'enfant de 9 ans vivait avec ses parents et ses deux frères plus âgés.Il était allé plus tôt en fin d'après-midi cueillir des cerises avec un camarade. Lorsqu'ils sont tous deux revenus dans le village,Vers 19h, ne le voyant pas réapparaître, sa mère s'inquiète. D'autant que de violents orages sont annoncés. Elle alerte les gendarmes vers 21h. Une partie des habitants de la commune se mobilisent et partent à la recherche du garçon avec les militaires.Deux heures plus tard, son cadavre est découvert dans la cour d'une maison abandonnée. Il a été dissimulé sous des orties coupés et une palette de bois, en grande partie dénudé et le t-shirt remonté jusqu'au cou. Des hématomes à la tête sont constatés et des traces d'hydrocarbures relevées sur le corps.Une autopsie est en cours. Si les résultats seront connus en fin de journée,Un homme habitant dans le voisinage des parents de l'enfant est actuellement en garde à vue pour vérification de son emploi du temps. Une perquisition a eu lieu à son domicile. D'après l'AFP, il aurait été vu en compagnie du garçon et d'un adolescent qui cueillaient des fruits dans le village. Il n'est pas inscrit au Fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles.Une enquête pour "meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime" a été ouverte et confiée à la section de recherche de la gendarmerie d'Amiens. Le procureur de Laon devrait s'exprimer demain mercredi sur cette affaire.