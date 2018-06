Les cuisines de Louis d'Orléans découvertes sous le château de Coucy

4 pièces et un escalier

Une découverte dès le premier jour

© Château de Coucy

Le sol affleure déjà

© Château de Coucy

© Château de Coucy

L'histoire commence avec la description d'un plan évoquant les cuisines deau château de Coucy, dans l'Aisne. Une demeure que le frère cadet du roi Charles VI achète à Enguerrand VII en 1400. Ce document parlait de la présence de pièces de cuisine près du pont levis du château. C'est la seule évocation que l'on connaisse.Sur ce toisé figurent les dimensions des cuisines et de nombreux autres détails. L'archéologuequi travaille pour le Conseil général de l'Aisne, est persuadé que ces pièces existent sous l'actuel château. Elles sont au nombre de quatre, chacune dédiée à un temps de cuisine : la pièce des sauces, la pièce de rôtisserie, le garde-manger et le dressoir où est entreposé la vaisselle...Mais elles ne sont pas situées au même endroit que sous Enguerrand VII : l'emplacement n'est donc pas précisément indiqué.D'après le toisé, il semble par ailleurs qu'un escalier de 27 marches existe également et peut-être une cave.Qu'importe, Etienne Lallau est certain que des traces existent encore : sur place, des nombreux indices semblent l'attester. L'archéologue estime l'endroit où ces cuisines pourraient se situer. Une convention de fouilles est alors signée entre le Centre des monuments historiques et l'Association de mise en valeur du château de Coucy pour une campagne de trois semaines. La dernière avait été menée il y a 150 ans, sous Viollet-le-Duc.Les fouilles débutent lundi 18 juin. Et fait rare, Etienne Lallau trouve dès ce premier jour ce qu'il cherchait : il met au jour le coin gauche du manteau d'une cheminée en forme de clé de voûte. Une cheminée qui se révélera au fil des découvertes mesurer 4m80 de large.En cinq jours, l'un des murs de cette première pièce sort de terre. Les chambranles de trois fenêtres apparaissent également dont l'une, centrale, de grande dimension.Lundi 25 juin, 15 stagiaires bénévoles sont arrivés à Coucy pour mener les fouilles plus loin. Ils arrivent doucement au sol de la cuisine qui devrait faire son apparition à la fin de la semaine. L'architecture se précise : la salle semblait voûtée. Une fois le sol découvert, les archéologues vont passer à la datation des éléments pour savoir combien de temps l'édifice a été utilisé, quand et comment il a été laissé : a-t-il été détruit de manière brutale lors d'un siège ou d'une bataille ? Ou tout simplement abandonné ?Etienne Lallau espère retrouver des restes de vaisselle ou de denrées. Mais cela va dépendre de la façon dont les cuisines ont cessé de fonctionner.Pour la direction du château, c'est une très bonne nouvelle. Reste à savoir si le Centre des monuments historiques va décider de poursuivre ou non cette campagne pour mettre au jour l'intégralité des cuisines de Louis d'Orléans.