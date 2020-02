Cyclisme : en 2021, les 4 jours de Dunkerque repasseraient par la Picardie

Une troisième édition pour Saint-Quentin ?

Le Grand Prix des Hauts-de-France se déroulera cette année sans la Picardie. La promesse était pourtant d'inclure les cinq départements de la région depuis la réunification des 4 jours de Dunkerque et du Tour de la Picardie en 2017. Les organisateurs assurent s'être montrés persuasifs, mais cela n'a visiblement pas suffit. "On voulait absolument couvrir la Picardie, on s'est activés sur différentes méthodes de communication et en retour c'est entre 40 et 50 villes des trois départements qui nous ont répondu négativement", affirme Bernard Martel, président du comité d'organisation.Les raisons ? "Les élections municipales sans doute", avance l'organisateur. "Le prix a été abordé, mais en 3e plan, je pense que les villes ont décidé aussi de privilégier d'autres événements." C'est le cas notamment de Laon, déjà ville d'accueil l'an dernier et qui recevra une autre course cycliste, le Tour de l'Avenir. "Nous n'avons pas été sollicités, mais nous nous étions déjà entendus avec les organisateurs des 4 jours de Dunkerque l'an passé", précise Raphaël Josseaux, responsable du service des sports à la mairie de Laon.Depuis 2017, 6 autres villes picardes ont accueilli le Grand Prix des Hauts-de-France : Amiens, Beauvais, Soissons, Compiègne, Fort-Mahon et Saint-Quentin. Cette dernière accueillera une étape en 2021 selon les organisateurs comme ce fut le cas en 2017 et 2019, même si du côté de la mairie rien n'est acté."À ma connaissance, nous ne nous sommes pas encore positionnés, en général cela se fait aux alentours du mois d'octobre pour l'année d'après", affirme Luc Dufour, directeur du service des sports à la mairie de Saint-Quentin. "Mais si c'est le cas, c'est toujours un plaisir d'accueillir cette course."