Débrayage chez Daunat en soutien aux 13 salariés menacés de licenciement

Lundi, les salariés de l'usine Daunat ont organisé un nouveau débrayage afin de manifester leur soutien aux 13 salariés menacés de licenciement pour avoir fait grève. Selon la représentante syndicale CGT Séverine Busin, le mouvement a étéAlors que la grève des salariés de l'usine de fabrication de sandwiches et de salades avait pris fin jeudi 12 avril, 13 anciens grévistes de l'équipe hygiène de nuit, ont reçu un courrier en main propre par huissier leur informant leur mise à pied à titre conservatoire, en vue d'une mesure deDès le 2 avril, environpour dénoncer leurset réclamer une. "Nous travaillons dans des ateliers où la température avoisinent les 2 à 3 degrés et nous projetons de l'eau à 50 degrés, vous imaginez le choc thermique ?", s'alarme Séverine Busin, délégué syndicale CGT.Le 10 avril, la direction a proposé aux salariésCette proposition n'a pas été acceptée par les salariés et fait donc l'objet de contre-propositions actuellement en discussion.