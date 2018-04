Décès d'une fillette de 3 ans et demi dans un accident dans l'Aisne

Un important dispositif a été mis en place mardi soir par les sapeurs-pompiers suite à un accident de la route impliquant 6 personnes. D'après nos informations, l'accident serait survenu sur la RD 1044, entre Reims et Laon à hauteur de la commune de Festieux.



Une voiture avec une maman et ses trois enfants à bord était impliquée, ainsi qu'un véhicule avec deux passagers. Ces deux personnes ont été désincarcérées, avant d’être transportées à l'hôpital en urgence par le Samu et les sapeurs-pompiers.



La maman du premier véhicule et légèrement blessée mais surtout sous le choc : sa petite fille de 3 ans et demi et décédée, et ses deux autres enfants, plus petits que la fillette, ont été transportées à l'hôpital dans en "urgence absolue" (état grave).



Nous ne connaissons pas pour l'instant les circonstances du drame. C'est la brigade de gendarmerie de Sissonne qui est chargée de l'enquête. Aucune théorie n'est privilégiée pour l'instant.



Le maire de Festieux Benoît Buvry s’est rendu sur place ainsi que la gendarmerie.



Une cellule psychologiquee a été mise en place dès ce matin par l'inspection académique dans l'école maternelle et primaire où était scolarisée la petite Léa. "Les enfants ont pu s'exprimer, beaucoup ont pleuré", raconte la directrice de l'école, qui ajoute que "les psychologues seront à l'école jusqu'à la fin de la semaine".