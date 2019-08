Découvrez les dates des vendanges 2019 dans l'Aisne

Des postes de saisonniers à pourvoir

Les premiers coups de sécateurs pourront être donnés à partir du 8 septembre dans le département de l'Aisne.Le comité Champagne vient de publier ce samedi les dates de l'ouverture des vendanges commune par commune. Cette année, les vignerons ont dû composer avec la météo particulièrement instable, entre épisodes de gelées, de grêles et la canicule. La vigne ne fut pas épargnée. "Les vignerons se sont battus durant toute la campagne pour préserver ce potentiel agronomique qui est aujourd’hui proche en moyenne du rendement disponible en appellation", affirme le comité Champagne.Il ajoute également que le raisin présente cette année davantage d'acidité et moins de couleur à degré (richesse en sucre) équivalent. "La maturité aromatique ne sera donc probablement atteinte qu’avec des degrés potentiels élevés, de l’ordre de 10,5% vol. pour les Chardonnays et les Pinots noirs et 10% vol. pour les Meuniers", indique le comité.Il ne reste donc plus qu'une dizaine de jours pour trouver les derniers saisonniers volontaires pour effectuer la cueillette.Il est possible de postuler directement auprès des vignerons, ou le site de Pôle Emploi