A découvrir ou à re-découvrir : le musée Jeanne d'Aboville à La Fère

C'est un musée municipal , loin de tous les axes touristiques qui renferme des pièces prestigieuses. Méconnu, y compris des riverains, le musée Jeanne d'Aboville (du nom de la mère de la donatrice et de la même famille que le navigateur Gérard d'Aboville !) se situe à La Fère, dans l'Aisne.Il présente une collection exceptionnelle rassemblée au XIXe siècle et restée non dispersée jusqu'aujourd'hui. Toutes ces oeuvres issues d'écoles diverses (flamandes, hollandaises, françaises et italiennes) ont été amassées au cours de sa vie par la comtesse d'Héricourt. En 1860, son fils unique a l'audace d'épouser une protestante. Elle le déshérite et offre l'intégralité de sa collection à sa ville.L'ensemble se distingue par l'unité de ton. Se côtoient les grands noms de la peinture tels Brueghel, Rhuysdaël ou la famille de Vos."Vous avez des tableaux qui vont être extrêmement rares puisque ça va être des tableaux qui pour beaucoup ont disparu durant les guerres de religion. Il y a des iconoclastes protestants qui ont fait brûler ces tableaux et ici on a quelques survivants qui sont arrivés jusqu’à nous de manière assez exceptionnelle", souligne Mariel Hennequin, guide au musée Jeanne d'Aboville.

Le musée municipal est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 17h30.

Entrée : 5 €