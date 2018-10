Le dépistage itinérant de la rétinopathie diabétique dans l'Aisne

Rétinographie itinérante

Comme tant département français, l'Aisne souffre de désertification médicale. Un manque particulièrement crucial pour les patients en attente de rendez-vous chez un ophtalmologiste puisque le délai d'attente avoisine l'année pleine. Pour les diabétiques, menacés de cécité du fait de leur maladie, une initiative originale s'est mise en place. En théorie cet examen doit être annuel.«On sait que dans notre département, il y a une population vieillissante, de plus en plus de personnes diabétiques. L'idée c'est que un rétinographe comme celui-ci se déplace dans les communes au plus près des médecins généralistes et des pharmaciens, on est donc vraiment à la source, c'est les médecins généralistes qui nous envoient leurs patients diabétiques, ou les pharmaciens, qui connaissent leurs clients qui viennent acheter leurs médicaments pour le diabète». Souligne Cécile Descamps infirmière.Les clichés sont ensuite analysés par un ophtalmologiste et en cas de problème le patient est alerté. La rétinopathie diabétique est un examen gratuit.