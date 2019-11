Dépôts sauvages : dans l'Aisne, le casse-tête des déchets d'amiante

Reportage de R. Vivenot, E. Henry, N. Perrin. Avec Marie-Hélène Jeanjean, maire (L.R.EM.) de Savy, Brigitte Fournié-Turquin, conseillère départementale (E.E.L.V) de l'Aisne, José Faucheux, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment dans l'Aisne.

Des gravats, des débris de construction et surtout des plaques de toiture contenant de l'amiante, un déchet dangereux : c’est le dépôt sauvage constaté début octobre sur un chemin à proximité du village de Savy, dans l’Aisne, et que la mairie a signalé sur les réseaux sociaux dans l’espoir d’identifier les responsables. « C’est ou un particulier, ou un artisan qui travaille pour un particulier, qui a démonté sa pièce à vivre et qui est venu déposer dans un endroit où ce n’était pas visible », décrit Marie-Hélène Jeanjean, la maire (LREM) de la commune.Ce type de trouvaille n’est pas rare dans le département. En raison de son faible coût et de ses propriétés d’isolation, l’amiante a été couramment utilisée jusqu’à son interdiction en 1997 . A présent, l’enlèvement de matériau cancérigène se révèle complexe : peu de déchetteries acceptent les résidus qui en contiennent, et leur traitement peut coûter cher : jusqu’à plusieurs milliers d’euros pour démonter une toiture.Alors, « comme il y a un coût derrière, vous pensez bien que les artisans ou les particuliers, ceux qui ne sont pas très respectueux, vont déposer n’importe où », résume Marie-Hélène Jeanjean. « Ce manque de courage des pouvoirs publics, qui n’ont pas interdit l’amiante à temps, fait que les collectivités doivent gérer cette chose-là, ajoute Brigitte Fournié-Turquin, conseillère départementale (EELV). Pour les professionnels, il y a deux centres dans l’Aisne, c’est très onéreux. Pour les particuliers, il faut attendre que les collectivités soient volontaires. »Ces derniers mois, quelques collectes d’amiante pour les particuliers ont ainsi été expérimentées. Du côté des professionnels du bâtiment, on assure aussi s’être attelé au problème. « Nous, on le déplore, réagit José Faucheux, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment dans l'Aisne. On y réfléchit, on essaye de travailler pour voir comment, ensemble, on va pouvoir monter un réseau de déchetteries, réservées peut-être aux professionnels, d’une façon différente. Peut-être une coopérative. »Les dépôts sauvages, quel que soit le déchet, sont des incivilités passibles de poursuites. Un particulier à pied encourt une amende de 68 euros ( article R.541-76 du Code de l'environnement). Si les déchets sont transportés en véhicule, le montant maximum passe à 1.500 euros ( article R541-77 ). Et si le contrevenant est une entreprise, une peine jusqu'à 2 ans de prison et 75.000 euros d'amende peut être prononcée ( article L541-46 ).