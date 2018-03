Le député de l'Aisne Julien Dive défend sa proposition de loi sur les heures supplémentaires

.@JulienDive (LR) demande au Gvt s'il va soutenir l'exonération de charges sur les heures supplémentaires prévue dans la proposition de loi qu’il a déposée. #QAG pic.twitter.com/TCVfGUlDOD — Assemblée nationale (@AssembleeNat) 28 mars 2018

Julien Dive député LR de l'Aisne propose de limiter les heures supplémentaires sans charges sociales et défiscalisées à 220 annuellement. Dans les textes des députés LR il y a également la création d'un ticket-carburant, des mesures qui permettent selon Julien Dive d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. Mais ces textes LR on été rejetés par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.Selon l'élu de l'Aisne, l'exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires ainsi que leur défiscalisation avaient été instaurées par Nicolas Sarkozy avant d'être supprimées par François Hollande.Le candidat Emmanuel Macron avait proposé de rétablir l'exonération de cotisations sociales pour les heures supplémentaires, mais pas la défiscalisation. Le Premier ministre Edouard Philippe (ex-LR) a évoqué en février l'horizon 2020 pour sa mise en oeuvre, sauf si avant «on dégage des marges de manoeuvre dans le financement de la protection sociale et si les choses vont mieux». Selon Julien Dive, «il n'y a pas de logique» à attendre car «la croissance frémit» et donc «c'est le moment d'actionner des leviers pour maintenir et accompagner le pouvoir d'achat, un des moteurs de la croissance».