Derniers travaux de rénovation dans les écoles de l'Aisne avant la rentrée scolaire

Travaux avant la rentrée scolaire dans les écoles de l'Aisne

Intervenants : Alexandre Dubois Peintre; Jean-Régis Humain Chef du service à la mairie de Saint-Quentin; Frédérique Macarez, Maire (LR) de Saint-Quentin; Roland Renard Maire (DVG) de Montescourt-Lizerolles; un reportage de Marine Lesprit, Rémi Vivenot et Stéphane Picard

Agrandir et rénover une cantine ou refaire la façade de l'école, les établissements scolaires profitent des vacances estivales pour réaliser des travaux de rénovation. Des chantiers que les communes anticipent d'une année à l'autre. Propriétaires des bâtiments qui abritent les écoles maternelles et élémentaire sur leur territoire, elles les entretiennent et les aménagent sans cesse afin d'améliorer la qualité d'accueil des écoliers.La mairie de Saint-Quentin dit dédier un million d'euros chaque année pour la rénovation de ses écoles. Dans la petite commune de Montescourt-Lizerolles, la priorité était plutôt l'entretien de son école élémentaire. Environ 100 000 euros ont été nécessaires cet été pour refaire la toiture et les façades du bâtiment qui date des années 20. Un budget conséquent pour une petite commune.