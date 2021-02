Des résultats encourageants après le dépistage exceptionnel de la covid-19 à Chauny et La Fère

Jeunes ou moins jeunes, les habitants volontaires de la Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère ont répondu présent à l'appel de l'agence régionale de santé (ARS).

Après la découverte de 25 cas d'un variant connu et peu répandu de la covid-19 à l'Ehpad Fontenelle de Chauny, dans l'Aisne, l'ARS a mis en place un dépistage exceptionnel ce jeudi 11 février.

Les résultats sont tombés. À Chauny, 9 échantillons sont positifs sur 295 tests. À La Fère, 4 prélèvements sont positifs sur 202 tests. Ces échantillons positifs vont faire l'objet d'analyses complémentaires afin d'identifier des variants. Les résultats seront connus la semaine prochaine.

Casser les chaînes de transmission

Ce dépistage exceptionnel s'adressait à tous, y compris les personnes qui ne présentaient pas de symptômes de la maladie. L'ARS rappelle que "nous pouvons tous être porteur du virus sans le savoir". L'objectif est d'identifier d'éventuels porteurs du virus afin de mettre en place des mesures d'isolement et casser ainsi les chaînes de transmission.

"On peut imaginer qu'il se diffuse. C’est justement ce qu’on cherche à savoir, explique Yves Duchange, directeur territorial de l'ARS dans l'Aisne. C'est sa diffusion communautaire ou non et pour ça, on a besoin d’un certain nombre d’échantillons positifs qu’on va envoyer au centre national de recherche afin de séquencer et de savoir si la diffusion est due aux variants ou due à la forme qu’on connait plus du covid 19".

Circulation très active du virus dans le secteur

Si ces premiers résultats sont encourageants, l'ARS appelle à la vigilance et au respect des gestes barrières.

L'Aisne connaît depuis plusieurs semaines une circulation très importante du virus. Elle est particulièrement active dans la Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, avec un taux d'incidence de 479 cas pour 100 000 habitants, bien au-delà des moyennes nationale (207) et régionale (219).