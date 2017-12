Déserts médicaux : à Chauny (Aisne), un médecin prend sa retraite sans successeur

Il faudrait peut-être obliger les jeunes à venir travailler un petit peu

Déserts médicaux : à Chauny (AIsne), un médecin doit prendre sa retraite sans succession

Intervenants: Docteur Joël Voisin, médecin généraliste ; Roland Prévost, patient du docteur Voisin ; Anne-Marie Pochet, patiente du docteur Voisin - France 3 Picardie - Reportage de Marie Sicaud et Julien Guéry. Montage de Sébastien Dufour.

Il a beau partir avec le sentiment du travail accompli, il n'en ressent pas moins une pointe d'inquiétude pour l'avenir de son métier..."Je n'ai pas trouvé de successeur malgré toutes les annonces que j'ai pu passer sur internet et dans deux revues médicales spécialisées, on n'a pas eu un seul appel" regrette celui qui a exercé quarante ans. En trois ans, la commune de Chauny, 20.000 habitants, est passée de"Les jeunes médecins veulent bien exercer avec le moins de contraintes possibles, et en particulier le moins de charges possibles" explique-t-il, "c'est pour ça qu'on les voit s'orienter vers un exercice salarié, ou certains préfèrent carrément rester remplaçants."Près de, ce qui suscite "beaucoup d'angoisse" chez Anne-Marie Pochet. "Pour l'instant c'est très difficile parce que personne ne veut d'autres clients. Il faudrait peut-être obliger les jeunes à venir travailler un petit peu, notre région est pas si désertique que ça ! Nous on a fait notre vie, ici ! Pourquoi pas eux ?"