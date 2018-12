Deux nouvelles communes dans l'Aisne en 2019

Au 1er janvier 2019, le département de l'Aisne aura deux nouvelles communes. Le résultat de la fusion entre plusieurs communes qui existent déjà.



Ainsi, Anizy-le-Château deviendra Anizy-le-Grand, en se joignant aux communes voisines de Lizy et de Faucoucourt.



Plus à l’est, Guignicourt et Menneville vont également fusionner et la nouvelle commune portera le nom de Villeneuve-sur-Aisne.



La région des Hauts-de-France compte 3 818 communes. En France en 2017, le mouvement des regroupements a concerné 96 communes regroupées en 37 communes nouvelles qui ont été créées en 2018. 670 communes se sont regroupées en 200 communes nouvelles en 2016. Et en 2015, 317 communes nouvelles ont vu le jour après la fusion de 1 090 communes