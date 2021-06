Direct. Départementales 2021 dans l'Aisne : découvrez les résultats du premier tour

Pour ce scrutin du 20 juin, 144 candidats se sont déclarés. 26 siègent déjà au conseil départemental. Dans l’Aisne, près de 371 000 électeurs sont appelés à élire 21 binômes paritaires (un homme, une femme) dans les 21 cantons de l’Aisne, soit 42 conseillers départementaux au total.

12 cantons à surveiller

Hirson, Guise, Saint-Quentin...Sur les 21 cantons que compte le département, 12 sont particulièrement à surveiller.

Dans le canton de Laon 1, le binôme d'union de la gauche de Mathieu Fraise et Annie Tujek arrive en tête du premier tour avec 37,37% des suffrages exprimés. Suivi par le Rassemblement national et le binôme de Nicolas Dragon et Marylin Ledoux qui affiche 26,04% des votes. L'abstention est de 66,36% des électeurs inscrits. Dans le canton de Laon 2, qui en 2015 avait porté au Département la seule élue EELV en la personne de Brigitte Fournié-Turquin, la prime aux sortants a joué puisque le binôme EELV/Divers gauche de Brigitte Fournié-Turquin et Thierry Délerot est à nouveau en tête du premier tour du scrutin de 2021 avec 32,11% des suffrages. Il affrontera le binôme du RN (Maryline Mae Georgeon et Paul-Henry Hansen-Catta) qui a rassemblé 23,61% des suffrages exprimés. L'abstention est de 66,34%.

Dans le canton de Saint-Quentin 1, le binôme Divers droite de Colette Blériot et Jean-Pierre Locquet obtient 44,6% des suffrages exprimés. Il sera opposé au second tour au binôme Isabelle Dekkers/Luc Templier pour le Rassemblement national avec 25,37% des voix. Le tout sur un taux d'abstention de 64,36% des inscrits. À Saint-Quentin 2, l'absention est de 65,84%. Le binôme LR (Thomas Dudebout et Pascale Gruny) arrive en tête du premier tour avec 56,1% des voix, devant le binôme RN (Sébastien Anette et Nelly Leblanc) qui obtient 22,29% des suffrages. Dans le canton de Saint-Quentin 3, c'est également le binôme LR de Jocelyne Dogna et Freddy Grzeziczak qui obtient le plus suffrages avec 50,94%, suivi par Ghislaine Duchaussoy et Romain Dumand pour le RN (27%). 68,46% des électeurs inscrits ne sont pas allés voter pour ce premier tour.

À Chauny et dans son canton, le binôme du RN (José Beaurain/Brigitte Fian) affrontera celui d'union de la gauche (Mario Lirussi/Fabienne Marchionni) : ils ont respectivement recueilli 29,22% et 27,52% des suffrages exprimés avec une abstention à 68,8%

Le canton de Villers-Cotterêt donne gagnant le binôme du RN qui associe Véronique Bertin et Franck Briffaut, maire de la ville et chef de file du RN à l'assemblée départementale, avec 50,83% des suffrages exprimés. Très proche, le deuxième binôme, divers droite, celui de Jeanne Doyez-Roussel et de Patrice Lazaro, qui obtient 49,17% des voix. Des résultats à mettre en perspective avec un taux d'abstention de 64,78%.

Dans le canton de Marle, celui du sénateur du Divers droite Pierre-Jean Verzelen et élu en 2015, deux binômes se sont présentés. L'absention à 53,39% profite aux sortants : le binôme Ittelet/Verzelen recueille 63,43% des suffrages exprimés et est élu dès le premier tour. Le binôme du Rassemblement national récolte 36,57%.

Dans le canton de Vic-sur-Aisne, qui avait élu le RN dès le premier tour en 2015, le binôme du Rassemblement national est cette fois-ci en ballotage avec 33,55% des suffrages. Derrière le binôme Divers droite qui obtient 24,95% des votes. Le PS (23,8%) est battu. Des résultats obtenus avec un taux d'abstention assez haut de 64,87%.

Dans le canton de Guise, les deux binômes en lice sont en ballotage : celui associant Roselyne Cail et Hugues Cochet pour le centre arrive en tête avec 59,92% des voix et celui de Francine Brusset et d'Armand Pollet pour le RN récolte 40,08% des suffrages. L'abstention est de 59,53%.

Dans celui de Vervins, canton du président sortant de centre droit du conseil départemental, Nicolas Fricoteaux. À 20h30, 92,75% des bureaux de vote avaient été dépouillés et le binôme Fricoteaux/Bertrand arrivait en tête avec 66,16% des suffrages, suivi par le binôme du RN qui engrange 22,69% des votes. Le tout avec une abstention à 58,53%.

144 candidats pour 42 sièges

Découvrez les candidats qui arrivent en tête de ce premier tour dans le département de l'Aisne :

Le taux de participation cette année demeure en baisse. À midi était de 12,81% contre 17,46% en 2015. Il était à 17h de 30,09% contre 42,93 aux dernières élections départementales. Enfin, le taux de participation définitif en 2015 au premier tour était de 53,27%.

À ce sujet, la rédaction vous recommande Départementales 2021 - Indicateurs socio-économiques, poids du RN, déserts médicaux... 5 choses à savoir sur l'Aisne

Le FN en tête en 2015

Aux élections départementales de 2015, le Front national avait obtenu 38,7% des suffrages au premier tour, devant ce qui, à l'époque, était encore l'UMP (25,16%) et le Parti socialiste (25,63%). Au soir du premier tour en mars 2015, le parti s'était qualifié dans tous les cantons pour le second tour et était en tête dans 16 d'entre eux.

Au second tour, le FN avait récolté 44,34% des votes. Ainsi, Marie Christine Gilliot et Noël Lecoultre devenaient les premiers conseillers départementaux frontistes de l'histoire du département de l'Aisne.