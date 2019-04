Disparition dans l'Aisne : la gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver un jeune de 17 ans

Âgé de 17 ans et originaire de Bohain-en-Vermandois, Steven a fugué cette nuit du domicile de ses parents aux alentours de 00h30.D'après les éléments fournis par les gendarmes du département, le jeune garçon ne dispose ni de moyen de communication, ni de moyen de paiement, ni de véhicule.L'adolescent "mesure 1m60, est de corpulence normale, et a les cheveux courts et châtains foncés". Selon les informations d’une voisine l’ayant aperçu s’enfuir, il était vêtu d'un jean gris clair et des baskets bleues et blanches de marque Reebok.Steven a été vu pour la dernière fois dans un champ, situé dans le secteur de Bohain-en-Vermandois (au sud-est de Cambrai et au nord-est de Saint-Quentin).Si vous disposez de renseignements pouvant aider à retrouver Steven, les gendarmes de l'Aisne vous invitent à contacter la brigade de BOHAIN-EN-VERMANDOIS au 03.23.08.40.17 ou de faire directement le 17.