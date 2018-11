Donald Trump ne se rendra finalement pas au Bois Belleau

Attendu dans l'Aisne ce samedi 10 novembre 2018 dans l'après-midi, le président des Etats-Unis ne sera finalement pas présent, a annoncé la préfecture du département vers 12h30. En raison d'une mauvaise météo, l'hélicoptère du chef d'Etat américain est dans l'impossibilité d'atterrir.



La visite de Donald Trump au Bois Belleau, près de Château-Thierry, dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, a donc été annulée.

Lieu de mémoire américain Pour rappel, ce petit bois d'à peine deux hectares occupe pourtant une grande place dans l'histoire de l'Europe et des États-Unis. Le 1er juin 1918, les premiers soldats américains montaient à l'offensive contre l'ennemi allemand. Belleau Wood constitue un tournant dans la Première Guerre Mondiale.



Chaque année, entre 3.000 et 4.000 Américains se rendent sur ce lieu de mémoire pour rendre hommage à leurs ancêtres à l'occasion d'une cérémonie militaire du Mémorial Day en présence de troupes de Marines US et de troupes françaises.

A lire aussi