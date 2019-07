Une éclipse partielle de Lune va avoir lieu ce mardi 16 juillet : comment l'observer ?

La Lune sera cachée jusqu'à 65 %

Cinquante ans jour pour jour après le lancement d'Apollo 11, le 16 juillet 1969, la Lune offrira mardi une éclipse partielle à une grande partie des Terriens. Il paraît qu'elle sera exceptionnelle. Elle pourra être observée partout en France et notamment dans notre région.Une éclipse de Lune se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés. Notre satellite naturel se retrouve alors dans l'ombre de la Terre. Ce mardi, la lune ne se retrouvera jamais totalement dans l'ombre, l'éclipse ne sera donc que partielle. Mais "environ 60 % de la surface visible de la Lune sera couverte par l'ombre", précise la Royal Astronomical Society (RAS) de Londres.Privée des rayons du Soleil, la Lune s’assombrit et prend une teinte brique car l'atmosphère terrestre dévie les rayons rouges de la lumière solaire vers l'intérieur du cône de son ombre.Cette éclipse débutera vers 20h43. Peu à peu, la lune entrera dans l'ombre de la terre et le phénomène deviendra alors intéressant à regarder vers 22h, jusqu'à 1 heure du matin. De votre fenêtre vous pourrez observer cette éclipse partielle, en sachant que la prochaine éclipse totale n'aura pas lieu avant une dizaine d'années.Le spectacle s’achèvera à 00h59. Le spectacle pourra se voir à l'oeil nu, sans aucun danger contrairement aux éclipses de Soleil. Jumelles, lunettes et télescopes permettront d'en profiter encore plus, sous réserve que le temps soit de la partie. Les appareils photo classiques permettront de faire de belles images mais il faudra se munir d'un pied, recommande les astronomes.Dans l'Aisne, l'Association Saint-Quentin Astronomi e s'associe à cet événement et vous invite gratuitement à venir observer l'éclipse à Fontaine-lès-Clercs.