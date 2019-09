Une école pour faire vivre un métier ancestral à Villeneuve-Saint-Germain : sellier-garnisseur

Il est des métiers en voie de disparition. Celui de "sellier-garnisseur" en fait partie. Ce dernier, quasi artisanal, est spécialisé notamment dans la confection des sièges automobiles (ou de train ou d'avion etc...) haut de gamme. Une profession devenue rare et pourtant très recherchée. Pour tenter de répondre au besoin des entreprises, une professionnelle du secteur a ouvert cet été à Villeneuve-Saint-Germain, à côté de Soissons, une "école du cuir" (EDC).18 apprenants sont actuellement en formation dans ce centre spécialisé. Des jeunes mais aussi des demadeurs d'emploi, comme Jean-Christophe un ancien commercial. Pour lui c'est un nouveau métier de passion :"tous les jours on apporte une nouveauté, on se remet en question, par rapport à notre savoir faire et ce que l'on apprendra demain, et c'est vrai que c'est une passion qu'il faut avoir dans ce métier.."Pour la fondatrice de cet établissement Diane Deblyck, c'est l'aboutissement d'un vieux rêve dans un secteur qui manque cruellement de main-d'oeuvre. "Il y a 10 000 postes en secteur maroquinerie à pourvoir dans les 4 ans qui viennent à cause de la moyenne d'âge et des gens qui partent à la retraite, il faut transmettre les savoirs-faire, et il faut les transmettre dans les règles de l'art." La formation de l'Ecole du Cuir prépare au titre de Sellier Garnisseur en six mois avec un mois de stage.