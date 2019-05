Elections européennes : découvrez les résultats dans l'Aisne

Européennes : les résultats dans l'Aisne et les Hauts-de-France



Les résultats des précédentes élections dans l'Aisne

Les électeurs de l'Aisne ont-ils voté différemment que sur le plan national ? Quelles leçons politiques tirer des élections européennes 2019 ? Les résultats seront scrutés localement, deux ans après les élections présidentielles et législatives et à moins d'un an des élections municipales.Dès 20h, découvrez les premières estimations grâce au widget franceinfo. Les résultats ne seront que des "estimations" jusqu'à la fermeture des derniers bureaux de vote dans l'ensemble des 28 états membres (23h en Italie).Au premier tour de l'élection présidentielle 2017, le département du Pas-de-Calais avait placé Marine Le Pen en tête avec 35.67% des suffrages exprimés, devant Emmanuel Macron (17.94%).Lors des élections européennes de 2014, c'est la liste Front National menée par Marine Le Pen qui était arrivée en tête dans ce département.