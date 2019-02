Éleveur laitier en Thiérache, un rêve devenu réalité pour Jean-Christophe Grandin

Éleveur, un rêve devenu réalité

Une remise en cause permanente

Quel avenir pour les jeunes agriculteurs ? Le monde agricole connait des difficultés et pourtant le métier est toujours en vogueIl y a 8 ans, Jean-Christophe Grandin s'est installé au Nouvion-en-Thiérache. Ce fils d'enseignant garde en mémoire les bons moments passés dans la ferme de ses grand-parents. Il se souvient du prix du lait. À raison de 2 francs le litre, le prix n'a quasiment pas évolué."On fait ça par passion. Là, le veau, on va le garder, on va le rentrer dans une case, on va s’en occuper pendant 3 semaines. S’il est malade, on va le soigner. Tout ça pour" constate le jeune éleveur.Parallèlement, le coût de la nourriture pour les animaux augmente, le diésel aussi ainsi que le prix des machines agricoles. Jean-Christophe n'a qu'une solution pour durer, augmenter la production laitière. Elle a doublé sur l'exploitation."On aime bien se reposer sur ses habitudes. En fait, il faut constamment évoluer, constamment changer, constamment se remettre en question" souligne l'éleveur.Malgré les difficultés, la passion reste intacte. Pour rien au monde, Jean-Christophe Grandin ne reviendrait en arrière, même s'il espère encore que les choses changent. "Il nous manque un fil conducteur, que nos politiques disent un peu où il faut aller et où ils nous emmènent. Il n'y a vraiment pas de loi agricole aujourd'hui".