Emmanuel Macron dans l'Aisne le 17 mai pour commémorer le 80ème anniversaire de la bataille de France. 

Emmanuel Macron se rendra le 17 mai à La-Ville-aux-Bois-Lès-Dizy dans l'Aisne pour le 80ème anniversaire de la bataille de France.Une cérémonie officielle, organisée par le Conseil départemental de l’Aisne, devait se tenir à Montcornet pour commémorer cet évènement mais l'ampleur de la commémoration a du être revue à la baisse à cause de la crise sanitaire. Une commémoration moins importante en nombre de participants est donc prévue le 17 mai sur le lieu de la bataille de Montcornet qui s'est déroulée le 17 mai 1940. Emmanuel Macron se rendra à La-Ville-aux-Bois-Lès-Dizy. Un échange, à Dizy-le-Gros avec des familles de combattants est également au programme du Chef de l’Etat.La visite du président de la république à Montcornet ouvrira ainsi les commémorations de l'année De Gaulle dont on fête en 2020 le 130ème anniversaire de la naissance et le 50ème anniversaire de la mort. Il s'agit également du 80ème anniversaire de l'appel du 18 juin. Le général de Gaulle, alors commandant de la 4ème division cuirassée, avait en effet pris part à la bataille de Montcornet.