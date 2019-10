L'entreprise de prêt-à-porter Weil ferme un de ses ateliers à Laon

L'entreprise Weil ferme son atelier de conception à Laon

En 2013, la société Weil spécialisée dans la fabrication et la distribution de prêt-à-porter féminin, avait supprimé huit postes. Et cinq au mois de mai dernier. Aujourd'hui elle annonce la fermeture de son atelier de conception. Les prototypes partaient ensuite en Pologne pour la fabrication. Sept personnes sont concernées par ce nouveau plan de licenciement, qui prendra effet au mois de décembre. La fermeture de cet atelier signe aussi la fin d'un savoir-faire. À Laon, il ne restera que le magasin d'usine et le service d'expédition.Installée depuis 50 ans dans ville perchée, elle n'emploiera dédormais plus qu'une vingtaine de salariés. Une page se tourne dans l'Aisne car les emplois liés à la fabrication textile auront totalement disparus.