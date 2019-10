Une épicerie solidaire a ouvert ses portes depuis un an à Château-Thierry

Je me suis toujours dit que si un jour, je m'en sors, je créerais mon association.

Un partenariat avec une enseigne de la grande distribution

Sabrina Jean-Baptiste a créé son association "Un Instant de Pause" en 2018 à Château-Thierry. Cette mère de famille célibataire a eu des enfants très tôt et elle a connu la précarité. Aujourd'hui, elle vient en aide aux familles et personnes qui sont en difficulté financière.Sabrina a connu le circuit des demandes d'aides auprès des associations qui ont pignon sur rue comme la Croix-Rouge ou les Restos du cœur. La jeune mère de famille déplore les modalités de distribution des aides alimentaires. "Pour bénéficier de ces aides, il faut montrer patte blanche, et on en prend pour sa dignité", raconte Sabrina. "J'ai connu la faim et la souffrance. Je me suis dit que si je m'en sortais, je créerais une association pour les gens qui travaillent et qui ont des difficultés financières."L'association de Sabrina distribue des denrées alimentaires, sans condition sociale. "Un Instant de Pause" a un partenariat avec l'enseigne Intermarché. Les produits sont ensuite revendus à partir de 50 centimes d'euros à 1 euro."Les gens qui viennent faire leurs courses chez nous peuvent repartir avec de la viande achetée à 1 euro. L'ambition d'une offre alimentaire participative aussi proche que possible des circuits de consommation traditionnels, est de promouvoir l'autonomie des personnes et leur insertion durable. Nous sommes une association à but non-lucratif, les sommes récoltées des ventes des produits servent à gérer la logistique (loyer des locaux, l'essence Etc...)".Dans cette aventure solidaire, Sabrina est aidée par un ami. Même si tous les deux ont un travail, ils arrivent à conjuguer leur job avec leur engagement associatif. Leurs locaux sont situés au 61 rue Saint-Martin à Château-Thierry, "une rue qui doit être réhabilitée" souligne Sabrina.Une cinquantaine de familles s'approvisionne dans l'association de Sabrina, mais elle aimerait la faire connaître à plus de monde, même si aujourd'hui le bouche à oreille fonctionne bien."Notre objectif, c'est de toucher encore plus de public en difficulté et qui ne sait pas que nous existons dans la ville de Château-Thierry afin de diminuer le gaspillage alimentaire". Ajoute la jeune femme.