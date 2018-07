En été, les pensions pour chiens et chats affichent complet

Refuser pour mieux recevoir

Animaux bien traités, maîtres rassurés

En ce début de période estivale, beaucop de vacanciers n'ont pas encore trouvé de solution pour faire garder leur animal domestique.Il existe pourtant des pensions qui accueillent les chiens et les chats mais prises d'assaut, elles sont souvent obligées de refuser de nouveaux pensionnaires.Dans l'Aisne, Isabelle Papin, propriétaire d'une pension pour chiens et chats s'autorise à prendre une dizaine d'animaux supplémentaires mais pas plus. Pas question non plus d'agrandir ses locaux. Elle le peut mais elle refuse car elle mise sur la qualité de l'accueil. Elle connaît tous ses pensionnaires et préfère consacrer du temps à tous ses chiens sans exception. "Je connais tous les chiens qui viennent, leur nom, leurs habitudes alimentaires. Or, plus on aura de chiens, moins on aura cette possibilité du contact avec l’animal".Chez Loïc Lombaert, gérant d'une pension, les maîtres aussi sont soignés. Il sait qu'en les rassurant, leur animal se sentira bien. Il met un point d'honneur à donner des nouvelles de l'animal de compagnie par téléphone ou en envoyant des photos, preuve sans conteste, que le chien ou le chat se porte bien. Reportage complet sur la page Youtube de France 3 Hauts-de-France.