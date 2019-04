Les étudiants en médecine Rémois pourront effectuer leur stage dans l'Aisne

Dès le mois de mai, les étudiants en médecine Rémois, pourront venir en stage en milieu hospitalier et auprès de médecins généralistes sur les secteurs de Château-Thierry, Soissons et Saint-Quentin. Reste la Thiérache en discussion avec l'ARS du Grands-Est. Dans le cadre des 25 propositions que Nicloas Fricoteaux avait fait en 2017 au chef de l'Etat "pour une nouvelle politique de l'aménagement des territoires ruraux", il avait demandé que les étudiants axonais qui poursuivent leurs études de médecine à Reims puissent effectuer leur stage dans l'Aisne.

Un avancée pour un département touché par le désert médical

En 2018, une commission "santé" qui regroupe des élus de tous les groupes du conseil départemental s'est penchée sur cette question de l'ouverture de l'Aisne à des stagiaires Rémois. "Permettre aux étudiants en médecine de suivre leur internat dans les régions administratives voisines de leur Université était aussi un enjeu particulièrement fort pour l’Aisne. En effet, si notre département est administrativement rattaché à la faculté de médecine d’Amiens, il s’avère que nombre d’étudiants en médecine suivant leur formation à Reims ne pouvaient prétendre à suivre un stage dans l’Aisne, tant en milieu hospitalier qu’auprès d’un médecin de ville. Chacun sait ici que les périodes de stage pour les étudiants en médecine sont fondamentales pour que ces derniers puissent prendre plus facilement leur décision de s’implanter ensuite sur ce même territoire". Déclare le président du conseil départemental Nicolas Fricoteaux.

Emmanuel Macron a souligné sa volonté de décloisonner les territoires de santé, pour favoriser le développement du secteur de la santé en France. Cette proposition va dans ce sens. Elle est largement soutenue par le préfet, ainsi que par des élus locaux, les sénateurs Yves Daudigny et Pascale Gruny, les députés Marc Delattre, Julien Dive et par le président de l'union des maires de l'Aisne Pierre-Jean Verzelen.Nicolas Fricoteaux veut aller plus loin. "Le 17 mai prochain, je proposerai donc à la commission santé de se réunir afin d’examiner plusieurs autres actions que le Département pourrait mettre en œuvre afin d’aboutir, lors de notre séance du 2 juillet 2019, à la présentation d’une feuille route départementale pour le développement de la démographie médicale".