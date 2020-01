Une femme décède dans un accident de voiture aux abords d'une discothèque près de Saint-Quentin

L'accident s'est produit aux alentours de 4 heures du matin la nuit du Nouvel An, aux abords de la discothèque située à la frontière d'Urvillers et Itancourt dans l'Aisne, à l'intersection entre la D1044 et la D576.



Les circonstances sont encore floues, mais d'après les premiers éléments de l'enquête, le drame aurait été provoqué par un refus de priorité. Trois véhicules et sept personnes ont été impliqués. La voiture à l'origine de l'accident aurait été percutée par un autre véhicule après lui avoir coupé la route, avant de terminer sa course dans un troisième véhicule.



Une passagère a été prise en charge par les secours dans un état critique. Elle est décédée 3 heures plus tard. Une autre personne a été blessée, et si son pronostic vital n'est pas engagé, elle souffre de plusieurs fractures.



Les autres personnes impliquées ont été transportées à l'hôpital pour des examens de contrôle. Parmi elles, une femme enceinte, qui d'après les gendarmes, est en bonne santé.



La gendarmerie a procédé à des contrôles d'alcoolémie et de consommation de stupéfiants. S'agissant de prises de sang, les résultats n'ont pas encore été communiqués.