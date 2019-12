Fermeture des urgences de Guise pour le mois de décembre : l'ARS a fait des propositions au maire

Réunion en urgence

L'Aisne est un département qui est cruellement touché par le désert médical. Le cas de l'hôpital de Guise illustre bien cette situation. "Le 26 novembre dernier, le maire de Guise Hugues Cochet a reçu un courrier de l'ARS, lui indiquant que ses urgences seraient fermées tout le mois de décembre, faute de médecin. J'ai dit que c'était inacceptable, avec 3 500 passages jours et 400 avec le SMUR de nuit. Je voulais avoir des explications", explique Hugues Cochet. "En effet, les urgences de Saint-Quentin sont à au moins 40 minutes voir plus suivant le secteur", ajoute le maire.Hugues Cochet avait rendez-vous ce mercredi 11 décembre à Saint-Quentin avec la direction de l’ARS, les responsables du centre hospitalier de Saint-Quentin et les médecins urgentistes. On lui explique que le nombre des médecins urgentistes ne cesse de diminuer. Pour tourner sur Saint-Quentin et Guise, il faudrait qu'ils soient 22, en 2014, ils étaient 12,3 et en décembre 2019, ils ne sont plus que 5,5 avec un arrêt de travail et une maternité, ce problème d'effectif ne permet plus d'assurer les urgences à Guise pour le mois de décembre. "Il faut qu'il recrute au niveau du CH de Saint-Quentin, mais c'est compliqué, car ils ont du mal à trouver des médecins urgentistes. Lors de cette réunion, ils m'ont fait des propositions, mais j'attends un engagement écrit de l'ARS, ils assurent que les urgences de Guise ouvriront 24h/24h à partir du 1er mai, en espérant qu'ils trouvent des médecins. En attendant, les urgentistes reviendraient le lundi et le vendredi pour assurer le service de jour, le reste de la semaine, c'est la maison médicale du docteur Tréhou (médecin généraliste) qui prend le relai. Le soir, il faudra aller au SMUR de Saint-Quentin. Une situation qui ne satisfait pas totalement Hugues Cochet. Cela fait 25 ans que l'hôpital de Guise assure les urgences.